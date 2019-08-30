Пермь, 30 августа, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В Перми за неделю с маршрутов снято 70 автобусов. Причиной для такой меры стала неисправность транспорта, сообщает ТК «РифейПермь».

Кончаловский Петр Петрович. Кондукторша. 1950

По данным СМИ, проверено примерно 2 тыс. автобусов. Несколько автобусов автоинспекторам пришлось эвакуировать прямо с остановки.

П результатам проверки к административной ответственности привлекли 515 водителей и 18 должностные лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тотальная проверка маршрутных автобусов началась после смертельного ДТП с участием автобуса 53-го маршрута. Авария произошла вечером 17 августа. Автобус врезался в бетонную стену здания. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность транспортного средства. Один пассажир скончался на месте, еще один — в больнице. После ДТП пришлось госпитализировать более 30 человек, в том числе девять детей.