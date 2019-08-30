Санкт-Петербург, 30 августа, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Точная дата открытия новых станций пятой линии Петербургского метрополитена — так называемого Фрунзенского радиуса — до сих пор официально не названа. Тем не менее в честь предстоящего в сентябре события метрополитен уже выпустил ограниченный тираж коллекционных жетонов, посвященных новым станциям и вводимому в строй одновременно с ними электродепо «Южное».

СПб ГУП «Петербургский метрополитен» Жетоны в блистерах

Реализация таких жетонов начнется с момента открытия Фрунзенского радиуса в кассах трех новых станций — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Цена коллекционных жетонов без блистера — 45 рублей, что соответствует стоимости обычного жетона на разовый проезд в метро. Стоимость коллекционных жетонов в блистерах составит 390 рублей за каждый вид.

«Позже жетоны в блистерах, посвященные Фрунзенскому радиусу, можно будет приобрести в кассах всех станций метрополитена», — пообещали 30 августа в пресс-службе метрополитена.

Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» петербургский «Метрострой» обещает сдать в эксплуатацию к началу сентября 2019 года.