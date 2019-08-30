Министр иностранных дел Китая посетит КНДР — СМИ
Пекин, 30 августа, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая, государственный советник Ван И посетит Северную Корею на следующей неделе. Об этом 30 августа передает агентство Reuters со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства страны.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Ван И
Другие подробности пока не приводятся.
Ранее ряд СМИ сообщил, что власти Китая планируют предоставить продовольственную помощь КНДР. По предварительным данным, правительство Китая планирует отправить в Северную Корею около 800 тыс. тонн риса.
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