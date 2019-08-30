Новогоднее оформление Казани подорожало на 100 млн рублей: на что потратят?
Казань, 30 августа, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани к уже объявленному тендеру почти на 99 млн рублей объявил ещё один, и также на новогоднее оформление. Уточняется, что на эти деньги будет оформлена территория перед центром семьи «Казан». Сумма во втором тендере превышает 100 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Итоги торгов подведут 10 сентября 2019 года. Начальная цена лота — 100 204 827,59 рубля, средства задействуют из республиканского бюджета. В документации уточняется, что в задачи победителя входит «устройство в г. Казани Ледового городка с установкой ледяных скульптур и световых инсталляций на территории перед Центром семьи «Казан»».
Всего планируется создать 16 различных ледяных фигур, устройств и панно. В их числе ледяная скульптура «Дед Мороз и Снегурочка», ледяной лабиринт, центральная ледяная горка, центральный ледяной вход, заборы, ледовая крепость (помещение с зоной обогрева), ледяные скульптуры в виде драконов, тантамареска — панно из металлического профиля со светодиодной гирляндой и многое другое.
Напомним, на 6 сентября этот же комитет исполкома столицы Татарии назначил аукцион по выбору подрядчика на оформление Казани к Новому году. В этом тендере начальная цена составила более 98,7 млн рублей. В рамках поставленных задач в контракте победитель должен будет обеспечить световое оснащение площадок в форме различных арт-объектов.
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