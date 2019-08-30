Казань, 30 августа, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани к уже объявленному тендеру почти на 99 млн рублей объявил ещё один, и также на новогоднее оформление. Уточняется, что на эти деньги будет оформлена территория перед центром семьи «Казан». Сумма во втором тендере превышает 100 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принт-скрин оформления из документации Эскиз

Итоги торгов подведут 10 сентября 2019 года. Начальная цена лота — 100 204 827,59 рубля, средства задействуют из республиканского бюджета. В документации уточняется, что в задачи победителя входит «устройство в г. Казани Ледового городка с установкой ледяных скульптур и световых инсталляций на территории перед Центром семьи «Казан»».

Всего планируется создать 16 различных ледяных фигур, устройств и панно. В их числе ледяная скульптура «Дед Мороз и Снегурочка», ледяной лабиринт, центральная ледяная горка, центральный ледяной вход, заборы, ледовая крепость (помещение с зоной обогрева), ледяные скульптуры в виде драконов, тантамареска — панно из металлического профиля со светодиодной гирляндой и многое другое.

Напомним, на 6 сентября этот же комитет исполкома столицы Татарии назначил аукцион по выбору подрядчика на оформление Казани к Новому году. В этом тендере начальная цена составила более 98,7 млн рублей. В рамках поставленных задач в контракте победитель должен будет обеспечить световое оснащение площадок в форме различных арт-объектов.

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