Пятигорск, Ставропольский край, 30 августа, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Третья, заключительная смена Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019» «Я-лидер!» подошла к завершению. Она проходила с 24 по 29 августа при участии президентской платформы «Россия — страна возможностей». В четверг, 29 августа, для участников прошли финальные образовательные мероприятия, а вечером состоялась торжественная церемония закрытия и награждение проектных команд форума. Авторы лучших инициатив получили гранты на реализацию своих проектов.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2019»

Юбилейный, десятый по счету, форум «Машук» стартовал 9 августа. Он проходил в 3 смены и объединил 3000 молодых людей со всей России: представителей 7 регионов Северо-Кавказского федерального округа, а также 200 человек из других субъектов России и 40 — из стран ближнего зарубежья.

Центральной темой смены стало лидерство. Она объединила более 1000 активистов со всех уголков России: руководителей и активистов общественных, волонтёрских и патриотических организаций, победителей молодежных кадровых проектов, в том числе проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», лидеров студенческих профсоюзных объединений и советов, а также представителей добровольческих проектов, гражданских активистов и блогеров.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Участники форума

В течение недели «машуковцы» слушали лекции, участвовали в тренингах и мастер-классах, общались с ведущими карьерными консультантами, экспертами отрасли и бизнес-тренерами. В рамках смены перед участниками выступили и главы регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Секретами успешного управления, советами, как развить в себе лидерские компетенции и качества с участниками делились финалисты и победители конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей».

Так, перед форумчанами выступили заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», помощник министра экономического развития России ТатьянаДьяконова, руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК ОлегЖданеев, советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев, советник губернатора Омской области Альберт Ракипов, постоянный представитель главы Удмуртии при Президенте России Михаил Хомич и другие.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Выступление на форуме

«Передо мной стоит задача сделать так, чтобы после моей лекции у вас изменилась жизнь, — обратился к форумчанам постоянный представитель главы Удмуртии при Президенте России Михаил Хомич. — Если вы самый умный человек в комнате, то вы не в той комнате, где должны находиться. Хороший способ улучшить свое окружение — найти хорошего наставника. Главное — не бойтесь себя эффектно показать, сумейте заинтересовать наставника, чтобы он стал вашим мотивационным учителем, а не просто бизнес-тренером», — поделился с участниками Михаил Хомич.

«Сам конкурс был не просто интеллектуальным, но важна не проверка IQ. Самое главное, что оценивается в рамках таких конкурсов, как «Лидеры России» — это умение работать в команде. Это очень важно», — рассказал участникам заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

На вопрос участников форума, как привлечь инвестиции в свой проект, победитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков отметил, что сегодня деньги — вторичны.

«Есть вещи, которые в миллион раз ценнее, чем деньги. Самая большая ценность сейчас — это социальный капитал. А социальный капитал уже можно превращать в деньги. Вот часто спрашивают, в чем ценность конкурса «Лидеры России» — миллион на образование или наставник, которого ты получаешь. Нет. Основная ценность — это знакомства, которые ты заводишь», — сказал Игорь Бураков.

Подводя итоги смены, выступая на церемонии закрытия, руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей», финалист конкурса «Лидеры России» 2017−2018 годов Антон Сериков пожелал участникам удачи в реализации их проектов, не бояться испытывать себя и участвовать в различных конкурсах и проектах.

«Я надеюсь, что на этом форуме вы не только нашли себе новых друзей, единомышленников, но и вернетесь домой подкованными новыми знаниями, навыками и компетенциями. На форуме вы попробовали себя в проектной работе, проходили тестирование, аналогичное тому, что есть в конкурсе «Лидеры России», участвовали в ассесменте в виде игровых заданий. Уверен, что все это поможет в самореализации и реализации ваших инициатив. Вы уже стали частью истории. Мы впервые попробовали изменить структуру и содержание форума — от спикеров-звёзд к содержательной повестке и проектной работе под руководством экспертов. Пусть следующие форумы проходят в такой же атмосфере. Не бойтесь меняться и менять мир вокруг себя. У вас обязательно все получится, ведь Россия — страна возможностей», — сказал Антон Сериков.

В заключительный день третьей смены прошла защита проектов «Точки роста», которые участники готовили на протяжении недели. Лучшие проектные инициативы были отмечены грантовыми сертификатами. Всего гранты в категории «Физические лица» грантового конкурса Росмолодежи получили 86 человек, а общий грантовый фонд составил 25 462 000 рублей. Завершилась смена и форум концертом певицы «Ёлка».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» После награждения

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» является крупнейшим молодежным форумом юга России. Официальный слоган форума: «Про Россию! Про тебя!». В 2019 году он проходит в три смены: «ПРОфессионалы РФ» (9−16 августа), «ПРОактивное общество» (16−23 августа), «Я — лидер!» (23−30 августа).

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Аппарат полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе и Правительство Ставропольского края.