Киев, 30 августа, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Назначенный накануне в правительство Украины министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем комментарии заявил, что принял «одно из самых сложных решений в своей жизни».

Цитата из к/ф «Ночь перед Рождеством». реж. Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР Все в шоке

«Семья в шоке. Друзья в шоке. Бизнес-партнеры в шоке. Кот в шоке. Да и я сам, если честно, в шоке», — жалуется Дубилет.

Поясняя свои мотивы, министр заявил, что у Украины «появился исторический шанс на прорыв, которого мы все так заждались».

«И это очень крутое чувство, осознавать, что я могу стать частью этого прорыва. Я обещаю, что в составе новой команды под началом Алексея Гончарука сделаю все возможное, чтобы Украина сделала качественный рывок», — комментирует он.

Отдельно Дубилет обещает «не красть» и высказывает уверенность, что «большая часть молодой команды, которая сегодня возглавила Кабмин Украины», тоже не будет красть.

ИА REGNUM напоминает, что накануне новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в Раде, что в его правительстве красть не будут.

«Мы до сих пор не справились с тем, что кто-то приходит к власти для того, чтобы что-то «пилить». Этому необходимо положить конец, и мы это сделаем», — заверил премьер.

Дмитрий Дубилет является сыном Александра Дубилета, который в 1997—2016 годах занимал должность главы правления «ПриватБанка» и является одним из ближайших соратников олигарха Игоря Коломойского. Эксперты утверждают, что таким образом Коломойский упрочил свое влияние на новое украинское правительство. С 2012 по 2016 год Дмитрий Дубилет занимал пост IT-директора в «ПриватБанке».