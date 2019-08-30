Москва, 30 августа, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Правительство Калужской области, российская Гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) и гильдия хлебопёков Калужской области подписали трёхстороннее соглашение о взаимодействии. Об этом ИА REGNUM 30 августа сообщили в пресс-службе РОСПиК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свежий хлеб

Согласно этому документу, от правительства Калужской области партнёры ожидают внесения предложений по разработке проектов региональных нормативных правовых актов в сфере хлебопекарного и кондитерского производства и активного участия в их реализации. РОСПиК намерена осуществлять поддержку хозяйственной деятельности предприятий хлебопечения и кондитерского производства, обеспечивать защиту и представлять интересы калужской гильдии в федеральных органах законодательной и исполнительной власти. В ведении Гильдии калужских хлебопёков — вопросы доступности хлебопекарной продукции для местного населения, развитие малых форм торговли.

Кроме того, хлебопёки пообещали содействовать увеличению объёмов производства и реализации диетических и обогащённых микронутриентами хлебобулочных изделий, что в перспективе должно привести к улучшению пищевой ценности потребляемого населением хлеба.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, с января по июль 2019 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 7,7% в отношении к аналогичному периоду 2018 года. Таким образом, рост цен на хлеб заметно опередил общий уровень инфляции, который по итогам за шесть месяцев составил 5%.