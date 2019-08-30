Соледар, ДНР, 30 августа, 2019, 10:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования 16 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 203 единицы боеприпасов, сообщили 30 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На горловском направлении ВСУ выпустили пять мин калибра 120 мм, 25 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские формирования выпустили 17 мин калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты разных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили 15 мин калибра 82 мм, использовали вооружение БМП, зенитные установки и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты имени Изотова), Зайцево, Доломитное, Спартак, Александровка, Минеральное, Григоровка, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В СЦКК рассказали, что в результате обстрела в населённом пункте Зайцево был полностью уничтожен жилой дом, ещё в одном доме произошло возгорание. В результате обстрела Коминтерново загорелись два дома и местный Дом культуры.

«Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано», — добавили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, во время тушения пожара в посёлке Зайцево на окраине Горловки сотрудники МЧС ДНР были обстреляны боевиками ВСУ.

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