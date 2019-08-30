Москва, 30 августа, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Рост нефтяных фьючерсов на фоне отсутствия тревожных сигналов в отношении торговой войны США-Китай определили коррекционную динамику российского рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Валютные курсы на локальном рынке приостановили рост, и рубль немного прибавило в цене. Накануне курс доллара снизился к уровню 66,60 руб. курс евро откатил к отметке 73,60 руб.», — отметил эксперт.

При более широком рассмотрении можно отметить формирование боковой динамики валютных курсов после их укрепления с начала августа. Доллар США консолидируется в границах 65,40 — 67,10 руб., евро торгуется в границах 72,50 — 74,40 руб. Более выраженные тренды сформируются на рынке после выхода за указанные границы.

«Сегодня, 30 августа, торги будут проходить вблизи уровней закрытия накануне. Новости относительно наметившегося прогресса в американо-китайских переговорах и динамика нефтяных цен станут основными ориентирами для участников рынка и определят дальнейшую динамику российского рубля», — считает Егоров.

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