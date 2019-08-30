Санкт-Петербург, 30 августа, 2019, 10:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге погода в четверг, 29 августа, повторила рекорд тепла для этого дня, установленный в трагический период блокады Ленинграда. Об этом сообщил 30 августа ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Летний сад

«Питеру для рекорда не хватило десятых градуса <…> воздух в Северной столице прогрелся до +25,4°, что в точности повторяет суточный рекорд максимальной температуры, установленный в далеком 1942 году», — отметил синоптик.

По его прогнозу, в пятницу, 30 августа, город на Неве «своим краем заденет малоактивный фронтальный раздел».

Из-за этого в Петербурге местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха составит +22…+24 градуса, по Ленинградской области +20…+25 градусов. Ветер юго-западный, скоростью 2−7 м/с. Атмосферное давление выше нормы.