Барнаул, 30 августа, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Несмотря на то, что износ трамвайно-троллейбусного парка в Барнауле (Алтайский край) составляет 97%, руководство «Горэлектротранса» утверждает, что предприятию не нужны списанные трамваи из Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Адливанкин Самуил Яковлевич. Трамвай Б. 1922

Барнаульские транспортники, пообщавшись со своими коллегами из соседней Новосибирской области, пришли к выводу, что лучше отремонтировать свой изношенный парк.

«Коллеги из Новосибирска к нам приезжали. Они порядка 20 вагонов получили и сразу их поставили на капитально-строительный ремонт. А какой смысл тратить деньги на транспортные расходы, если у нас свои вагоны есть под капитальный ремонт?» — пояснил в интервью ГТРК «Алтай» главный инженер барнаульского «Горэлектротранса» Александр Хвощий.

Напомним, ранее о том, что Алтайский край может бесплатно получить списанные троллейбусы и трамваи из Москвы, сообщил глава алтайского минтранса Александр Дементьев в официальном ответе активистам «Гражданского патруля».

Однако в «Горэлектротрансе» говорят, что приобретать списанные вагоны из Москвы экономически невыгодно. К тому же столичные трамваи отличаются моделью от барнаульских. А это значит, придётся перестраивать ремонтные цеха.

Любопытно, что в феврале 2018 года Москва, несмотря на просьбу, отказалась дарить списанные трамваи Томску. По данным «Томск.ру», письмо в адрес мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой безвозмездно передать Томску 25 трамваев и 20 троллейбусов из числа исключенных из пассажирской эксплуатации омские власти написали в феврале 2018 года. Но в ответ пришел отказ: в апреле заммэра Москвы сообщил, что «передача транспортных средств городу Томску не представляется возможной, в связи с тем, что обновление подвижного состава ограничено, а все транспортные средства, находящиеся на балансе ГУП «Мосгортранс», задействованы в обслуживании населения на регулярных маршрутах города Москвы».