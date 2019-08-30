Вашингтон, 30 августа, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Разработчики из студии Outright Games представили геймплейный трейлер игры JUMANJI: The Video Game по мотивам фильма «Джуманджи: Зов джунглей». Ролик появился на YouTube-канале студии 29 августа.

JUMANJI: The Video Game

В JUMANJI: The Video Game игроки будут управлять одним из четырёх искателей приключений, исследующих опасные джунгли. В ходе прохождения им придётся решать головоломки и сражаться с противниками.

Напомним, студия Outright Games занимается созданием видеоигр по лицензиям. Ранее она выпустила игры по мультфильмам «Время приключений», «Бен 10», «Монстры на каникулах» и др.