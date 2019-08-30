Калужские активисты ОНФ выявили недостатки при строительстве школы
Калуга, 30 августа, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта направили письмо в региональное правительство с предложением обеспечить контроль над строительством школы в городе Балабаново Боровского района. Об этом 30 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM активист ОНФ в Калужской области Виталий Майков.
Поводом для обращения к властям области стали недостатки, зафиксированные общественниками при осмотре фундамента строящегося здания школы. Стоимость проекта, который реализуется на средства инвестора, оценивается в 950 млн рублей. В дальнейшем областные власти планируют выкупить у инвестора уже готовое здание. В частности, активисты обратили внимание на то, что примыкания между плитами основания ленточного фундамента в одних случаях заделаны глиной, в других — бетоном. Горизонтальные швы на стыках фундаментных блоков не заполнены раствором, как предписывают строительные нормы. В некоторых местах полое пространство было лишь отштукатурено снаружи.
Общественники планируют включить вопрос о введении обязательного контроля при строительстве инвестором образовательных учреждений в перечень предложений губернатору области.