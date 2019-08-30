Калуга, 30 августа, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта направили письмо в региональное правительство с предложением обеспечить контроль над строительством школы в городе Балабаново Боровского района. Об этом 30 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM активист ОНФ в Калужской области Виталий Майков.

Onf.ru Активисты ОНФ выявили недостатки при строительстве школы в городе Балабаново

Поводом для обращения к властям области стали недостатки, зафиксированные общественниками при осмотре фундамента строящегося здания школы. Стоимость проекта, который реализуется на средства инвестора, оценивается в 950 млн рублей. В дальнейшем областные власти планируют выкупить у инвестора уже готовое здание. В частности, активисты обратили внимание на то, что примыкания между плитами основания ленточного фундамента в одних случаях заделаны глиной, в других — бетоном. Горизонтальные швы на стыках фундаментных блоков не заполнены раствором, как предписывают строительные нормы. В некоторых местах полое пространство было лишь отштукатурено снаружи.

«В случаях, когда подобный объект изначально возводится за счет бюджетных средств, на всех этапах стройки осуществляется жесткий контроль со стороны ответственных ведомств. Но когда строительство ведётся инвестором, то оказывается, что он, по сути, контролирует сам себя. И здесь возникают определенные риски для качества работ, тем более, это важно при строительстве здания школы, где будут учиться тысячи детей», — сказал Виталий Майков

Общественники планируют включить вопрос о введении обязательного контроля при строительстве инвестором образовательных учреждений в перечень предложений губернатору области.