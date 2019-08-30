Калуга, 30 августа, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Обучение основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом будет организовано для калужских женщин в рамках федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель». Об этом 30 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве развития бизнеса Калужской области.

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В частности, к участию в проекте приглашены женщины, имеющие несовершеннолетних детей, в том числе находящиеся в декретном отпуске, не занимающиеся официальной предпринимательской деятельностью или ведущие её не более одного года. Важной частью проекта «Мама-предприниматель» является конкурс бизнес-планов, подготовленных слушательницами курса в качестве итоговых работ. Победительница получит грант в 100 тысяч рублей на реализацию собственной бизнес-идеи или пакет бизнес-услуг в помощь стартапу.

В числе организаторов регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» — Агентство развития бизнеса Калужской области при поддержке АО «Корпорация «МСП» и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».