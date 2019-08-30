Луганск, 30 августа, 2019, 09:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования дважды нарушили режим прекращения огня, сообщили 30 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Противник открывал огонь по нашим защитникам из 120-мм миномёта и гранатомётов различных систем. Соединения и воинские вооруженные формирования оперативно-тактической группировки «Север» обстреляли районы населённого пункта Нижнее Лозовое», — сказано в сообщении.

Обошлось без жертв и разрушений.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР отметили, что ВСУ также продолжают препятствовать работе международных наблюдателей ОБСЕ. Беспилотные летательные аппараты ОБСЕ подвергаются воздействию украинских средств радиоэлектронной борьбы в районе населённых пунктов Попасная и Комышеваха.

Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли районы населённых пунктов Нижнее Лозовое и Голубовское. К счастью, никто не пострадал.

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