Красногорск, 30 августа, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Число школьников Подмосковьяв 2019 году выросло на 47 тыс. учеников. Об это в эфире телеканала «360» заявил губернатор региона Андрей Воробьев, подводя итоги подготовки к началу нового учебного года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

По словам Воробьева, Московская область показывает высокую динамику по увеличению числа школьников: в 2018 году число учеников выросло на 43 тыс. детей, в 2019 году ещё на 47 тыс. Всего в области 1508 тыс. школ, где работают 50 тыс. учителей, открыты 2034 детских сада, 47 техникумов и шесть вузов. В первые классы подмосковных школ придут 105 тыс. детей.

«У нас беспрецедентная программа по строительству школ. Первого сентября откроются 12 образовательных учреждений, столько же — до конца года. В апреле заложили строительство еще 50 современных школ», — отметил губернатор.

В регионе увеличили финансирование на закупку учебных пособий, в том числе электронных. Работает программа по закупке подарочных школьных наборов для детей из малообеспеченных семей. Для учителей и воспитателей детских садов запущена программа социальной ипотеки, в 2019 году ей воспользовались 90 человек. 400 педагогов, чьи воспитанники победили на всероссийских олимпиадах или набрали 100 баллов на ЕГЭ, получили премии в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, число студентов, поступивших в вузы Подмосковья выросло на 1 тыс. человек по сравнению с 2018 годом. Также осенью 2019 года в колледжи региона планируют привлечь несколько новых стратегических партнёров, в компании которых студенты поступят на работу после окончания учёбы.