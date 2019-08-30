Санкт-Петербург, 30 августа, 2019, 09:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге по поручению врио губернатора Александра Беглова запустили онлайн-трансляцию с видеокамер, установленных на закрытом мусорном полигоне «Новоселки». В настоящее время на полигоне идет рекультивация.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон Новоселки

Как сообщили в Смольном, видеонаблюдение организовано с двух точек: с контрольно-пропускного пункта и с вершины террикона.

Данные с камер передаются на сайт государственного казенного учреждения «Центр комплексного благоустройства».

Полигон «Новоселки» работал на окраине Ленинграда-Петербурга с 1974 года, принимая твердые бытовые отходы. Площадь полигона — 83,5 га, высота — от 20 до 37 метров.

Поскольку вблизи полигона были построены жилые районы, их жители регулярно жаловались на неприятный запах.

Полигон был закрыт для приема мусора в апреле 2017 года. С 2018 года началась его рекультивация.

«Сейчас тело полигона выравнивают, на откосах укладывают изолирующий слой из песка и специальных материалов. К концу года будут укрыты 70% откосов», — сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.