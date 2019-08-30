Москва, 30 августа, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Начало осени в России традиционно связано с повышением цен на топливо — люди возвращаются из отпусков, начинается деловой и учебный сезон, потребность в транспорте и его более активном использовании увеличивается. Пропорционально росту спроса обычно растёт и ценник на АЗС, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

«Но как это будет в текущем году? В этот раз не всё столь однозначно, как обычно. Во-первых, в этом году нефтяники совместно с правительством в рамках договоренностей и активного диалога держат цены на топливо в более-менее стабильных рамках.

Накопленный рост цен не превышает с начала года и к текущему моменту 5%. Это выше, чем официальная инфляция, но для цен на бензин и дизель, «живущих» по своим законам, это неплохо.

Во-вторых, мировые цены на нефть довольно нейтральны. Баррель Brent к началу осени не превышает $60 и пока не имеет шансов на бурный рост, в то время как мировой спрос на энергоносители остается далеко не самым сильным.

Для того, чтобы не допустить взлета розничных цен на бензин, правительство РФ будет, в случае возникновения проблемных ситуаций, стараться компенсировать нефтяникам их убытки. Или по крайней мере они будут поддерживать сложившийся диалог и вместе искать точку опоры.

Властям сейчас совершенно не нужен инфляционный разгон, который может случиться, если цены на топливо пойдут вверх.

Поэтому вряд ли стоит сейчас бояться сентябрьского роста цен на бензин — если он и будет, то точно не в первый месяц осени», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость литра бензина в России за неделю с 19 по 25 августа не изменилась и сохранилась на уровне 44,60 рубля.

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