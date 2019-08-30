Москва, 30 августа, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ, Росавтодор и государственная компания «Автодор» обсуждают возможность строительства бесплатной скоростной трассы из Краснодара к Крымскому мосту, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Most.life Крымский мост ночью

На сегодняшний день из Краснодара в Крым ведут А-289, которая проходит из Краснодара в Славянск-на-Кубани и Темрюк, и еще одна дорога, проходящая через Крымск и Джигинку.

По словам представителя Минтранса, трасса будет, по сути, новым направлением А-289 — от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290. Планируется до 2022 года построить 128 км новой дороги, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство дальнего западного обхода Краснодара планируется начать осенью текущего года. Работы по проектированию обхода завершены, также получены положительные заключения государственной экспертизы. Дальний западный обход Краснодара должен обеспечить прямой подход к Крымскому мосту.

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