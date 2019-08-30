Сухиничи, Калужская область, 30 августа, 2019, 10:08 — ИА Регнум. В Доме культуры посёлка Середейский Сухиничского района Калужской области торжественно открыли первый в регионе всероссийский виртуальный концертный зал, сообщили 30 августа корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве культуры.

Фото районной газеты «Организатор» специально для пресс-службы правительства Калужской области Церемония открытия виртуального концертного зала в Доме культуры посёлка Середейский

Знаковому событию в жизни посельчан предшествовал полученный грант в размере 300 тысяч рублей. На выделенные Минкультом России средства приобретено специальное оборудование для оснащения зала на 50 мест. У жителей небольшого населённого пункта появилась возможность стать постоянными зрителями концертов филармонической музыки ведущих российских и мировых исполнителей. Это разнообразит культурную жизнь и будет способствовать повышению интереса к классической и современной музыке в живом исполнении. До конца 2019 года в регионе будет открыто семь виртуальных концертных залов. Один из них — в калужской областной филармонии.

«Всероссийский виртуальный концертный зал» — знаковый проект Министерства культуры РФ, одно из важных достижений в формировании «открытого культурного пространства» России. Созданная в стране сеть виртуальных концертных залов нацелена вывести на новый коммуникативный уровень продвижение академического музыкального искусства.