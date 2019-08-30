Нью-Йорк, США, 30 августа, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице США Кристи Эрим Анн в матче второго круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 32 минуты, завершилась со счётом 2:6, 3:6.

(сс) Peter Menzel Анна Калинская

Калинская три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, четыре ошибки на подаче и 7 из 15 брейков.

В третьем круге турнира Эрим Анн сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

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