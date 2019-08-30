Пекин, 30 августа, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Книга с выдержками из речей председателя КНР Си Цзиньпина по теме «оставаться верным нашей основополагающей миссии» была опубликована Центральным издательством партийной литературы и Издательством партийного строительства КНР, передает 29 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Книга, скомпилированная Институтом партийной истории и литературы ЦК Компартии Китая и ведущей группой центральной канцелярии КПК, выпускается в рамках образовательной кампании на тему «оставаться верным нашей основополагающей миссии» и будет распространена по всей стране.

Она состоит из 362 выдержек из более чем 130 документов, включая речи, доклады, статьи и наставления, данные председателем Си в период с 15 ноября 2012 по 16 июля 2019 года. Некоторые высказывания председателя Си будут опубликованы впервые.

Книга будет использоваться в качестве настольного методического пособия для обучения членов Компартии Китая, а также настольной книги для изучения представлений товарища Си о партийном строительстве.