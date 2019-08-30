Москва, 30 августа, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Котировки черного золота планомерно развивают восходящий импульс, расположившись над важным уровнем $60 за баррель. 29 августа цены поднялись в область $60,60, где консолидируются 30 августа в ходе утренних торгов, демонстрируя рост пятый день подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Трейдеры переварили рост добычи в Штатах до новых рекордных максимумов и снова всецело сосредоточились на торговой войне. Заявления о возобновлении переговоров между Вашингтоном и Пекином взбодрили инвесторов, вернув интерес к риску, что находит отражение в динамике нефтяного рынка.

«Дополнительную поддержку Brent получает на сообщениях об угрозе урагана в Мексиканском заливе. Тропический шторм Дориан уже усилился до статуса урагана, в связи с чем ранее на этой неделе в штате Флорида был объявлен режим чрезвычайного положения. Есть опасения, что к выходным скорость ветров усилится», — отметил эксперт.

Как правило, такие факторы влекут всплеск покупок нефтяных фьючерсов, но, если масштабы стихии не оправдывают ожиданий участников рынка, откат цен происходит не менее оперативно. Так что трейдеры, скорее всего, будет вести себя осторожно, особенно в свете сохраняющейся неопределенности на торговом фронте.

«С технической точки зрения недельное закрытие котировок выше отметки $60 укажет на улучшение картины для Brent, а внимание игроков переключится на уровень $61. В случае фиксации прибыли в роли ближайшей поддержки выступит вышеуказанная психологическая отметка» — полагает Николаев.

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