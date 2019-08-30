Махачкала, 30 августа, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Более 1,1 тыс. социально значимых объектов Дагестана будут подключены к интернету до конца 2019 года в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура». Всего на территории республики планируется в течение трех лет подключить к всемирной сети свыше 2,5 тыс. объектов, сообщили 30 августа в пресс-службе правительства региона.

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Реализацией проекта в Дагестане займется компания «Квант-Телеком», которая стала победителем конкурса Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Согласно контракту, скоростным интернетом планируется обеспечить образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и участковые пункты полиции, администрации и избирательные комиссии. Кроме того, в населенных пунктах, где располагаются эти объекты, будут установлены узлы связи. Это позволит обеспечить высокоскоростным интернетом всех желающих.

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Как сообщало ИА REGNUM, тендер на предоставление доступа к интернету для социально значимых объектов Дагестана был объявлен в начале июля. Стартовая стоимость контракта составила более 2,7 млрд рублей.