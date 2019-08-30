Вашингтон, 30 августа, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Вашингтон ожидает от Европейского союза скорейших действий в отношении Венесуэлы. США надеются, что на фоне застопорившихся переговоров по урегулированию политического кризиса в стране ЕС уже «в ближайшие месяцы» введёт санки против Каракаса. Об этом заявил специальный представитель Соединённых Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передаёт агентство Reuters 30 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Абрамс добавил, что европейские страны ждут результатов переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией, при этом пока каких-либо признаков того, что президент Боливарианской Республики Николас Мадуро собирается уйти в отставку.

«Если переговоры провалятся, они введут санкции», — уверен Абрамс.

При этом дипломат назвал подобные действия ошибочными. По его мнению, если бы ЕС начал вводить санкции «уже сейчас», то у переговоров было бы «больше шансов на успех».

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Спецпредставитель добавил, что Соединённые Штаты изучают возможность введения дополнительных санкций, направленных на то, чтобы «заставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку».

Как сообщало ИА REGNUM, только в июле 2019 года Вашингтон дважды вводил новые односторонние санкции в отношении Венесуэлы. Так, 19 июля ограничительные меры были введены в отношении четырёх физических лиц, причастных, по мнению США, к репрессиям и пыткам невинных венесуэльских граждан. 25 июля в чёрный список Вашингтона дополнительно были включены десять физических и 13 юридических лиц Боливарианской Республики. В начале августа Вашингтон заблокировал активы властей Венесуэлы, которые находятся в юрисдикции Соединённых Штатов. В список попали Центральный банк Венесуэлы и государственная нефтяная компания PDVSA.