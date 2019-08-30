Германия, 30 августа, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Два политика из немецкого городка Швентиненталь (Шлезвиг-Гольштейн) подали в отставку из-за публикации поддельных писем от читателей в местной газете, пишет издание Bild.

Иероним Босх. Фокусник. 1475 — 1480

Политики от партии «Зеленые» Деннис Милан и Андреас Мюллер в период с мая 2018 года по июль 2019-го отправили в общей сложности пять писем в редакцию газеты Kieler Nachrichten. Они использовали вымышленные имена и фейковые почтовые адреса. В своих письмах политики ярко насмехались над беспартийным мэром города, администрацией и над своими политическими оппонентами из других партий. Этим мошенничеством они обошли принцип газеты не публиковать письма обладателей политических мандатов. Газета опубликовала три из пяти полученных писем.

Подозрительные почтовые адреса и стиль последнего письма, очень напоминающий пресс-релизы «Зеленых», помогли раскрыть обман. В конце августа Милан и Мюллер признались в своей афере.

«Мы с ужасом осознали, что в момент обмана сами стали теми, кем никогда не хотели быть и за что критиковали других», — написали они на сайте партии.

Милан и Мюллер подали в отставку с должностей в окружном комитете и городском совете. Там еще ведутся споры о том, принять ли их заявления.