Пекин, 30 августа, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился 29 августа с президентом Филиппин Родриго Дутерте в резиденции Дяоюйтай в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«В настоящее время международная и региональная ситуации переживают комплексные и сущностные изменения. Тем не менее, направленность к миру, развитию, сотрудничеству и взаимной выгоде по-прежнему является непреодолимым трендов вех времен», — заявил председатель Си.

Си также отметил, что намерен сотрудничать с Дутерте во имя выгоды в стратегической и долгосрочной перспективе, а также развития двусторонних отношений.

«Это принесет выгоду не только двум странам и их народам, но также добавит позитивный импульс в обеспечение регионального мира и стабильности», — отметил китайский лидер.

Напомним, что президент Филиппин Родриго Дутерте находится с государственным визитом в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит Дутерте продлится с 28 августа по 1 сентября.