Кызыл, 30 августа, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Наиболее распространёнными видами нарушений на водоёмах Тувы являются распитие алкоголя на берегу и купание в запрещённых местах. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике по итогам акции «Вода — безопасная территория».

Александр Дейнека. Мальчики, выбегающие из воды. 1930-1935

«Пугающее количество детей без присмотра взрослых выявляется на водоемах республики, и направляются сотрудниками МВД, если не домой, то к инспектору по делам несовершеннолетних, со всеми вытекающими далее последствиями в отношении родителей», — сообщили в управлении.

Всего с начала года о правилах поведения на водоёмах патрули проинструктировали более 1500 человек, из которых большая часть — это дети. Кроме того, они выявили более двадцати нарушений среди судоводителей, которые плавают без освидетельствования судна и прав на его вождение, без бортовых номеров, а также превышая нормы пассажировместимости.

Напомним, в июле в Туве произошла трагедия, унёсшая жизни десяти человек, шесть из которых были детьми. Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль УАЗ, на котором местные жители пытались пересечь реку Шуй, перевернулся. Тела погибших были найдены внутри машины с признаками утопления.

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