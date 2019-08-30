Нью-Йорк, США, 30 августа, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Боливии Уго Дельеном в матче второго круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча продлилась 2 часа 45 минут, завершилась со счётом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Медведев 16 раз подал навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовал 9 из 26 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, ни одной ошибки на подаче и 6 из 14 брейков.

В третьем круге турнира Медведев сыграет с испанским теннисистом Фелисиано Лопесом.

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