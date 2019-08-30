Жуковский, Московская область, 30 августа, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Гибридную силовую установку для авиации мощностью 520 кВт планируют разработать и создать специалисты Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П. И. Баранова, Уфимского государственного авиационного университета и АО ОКБ «Кристалл». Об этом сообщила пресс-служба института.

Ciam.ru Подписание рехстороннего соглашения между ЦИАМ, Уфимским государственным авиационным университетом и АО ОКБ «Кристалл»

Соответствующее трёхстороннее соглашение стороны подписали в рамках второго бизнес-дня Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.

«Это сотрудничество — новый виток развития перспективной для авиастроения тематики электрификации, — отметил генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин. — Расширение кооперации исполнителей, которые обладают достаточными возможностями, мощностями, а главное — знаниями в этой области, — позволит более эффективно выполнить поставленные задачи».

Отмечается, что разработкой двигателя займётся университет, производство и внедрение в эксплуатацию выполнит ОКБ «Кристалл», а испытания будут проходить на стендах ЦИАМ.