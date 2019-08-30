Циндао, Китай, 30 августа, 2019, 09:03 — ИА Регнум. 33-я эскортная флотилия ВМФ Народно-освободительной армии Китая (НОАК) покинула порт города Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая с сопроводительной миссией в Аденском заливе, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Андрей Грук ИА Красная Весна Матрос ВМФ Народно-освободительной армии Китая

Флотилия в основном состоит из кораблей Северного командования ВМФ Китая, включая эсминец, фрегат и корабль снабжения. Более 600 матросов и офицеров, десятки солдат специального назначения и два вертолета находятся на борту кораблей флотилии.

Напомним, что Китай начал сопровождать гражданские грузовые суда в Аденском заливе близ вод Сомали с декабря 2008 года. За прошедшее десятилетие в район залива было направлено 106 кораблей и более 28 тыс. матросов и офицеров для сопровождения более чем 6700 китайских и иностранных судов.