Ульяновск, 30 августа, 2019, 09:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области началась прокурорская проверка в связи с сообщением о нарушении прав детей в приёмной семье в Димитровграде. Об этом сообщает прокуратура региона.

Фирс Журавлев. Мачеха (фрагмент). 1874

Димитровградская прокуратура проводит проверку в связи с поступлением от воспитателя оздоровительного лагеря «Звездочка» информации о нарушении прав детей в приёмной семье. По предварительной информации, некоторые из них сообщили об ущемлении их интересов приёмной матерью.

Кроме того, инициирована проверка органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Отметим, что информация о якобы жестоком обращении с приёмными детьми стала распространяться в социальных сетях. Одним из первых пост опубликовал депутат городской думы Алексей Трифонов, ссылаясь на полученную от самих детей информацию: сообщается, в частности, что под опеку взяты 15 детей, при этом приёмных детей якобы плохо и скудно кормят, наказывают за малейшие провинности, и что якобы они «выполняют роль обслуживающего персонала».

В настоящее время дети находятся в загородном лагере «Звёздочка».