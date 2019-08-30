Канберра, 30 августа, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Пронесшийся вечером 29 августа торнадо повредил крыши жилых домов городка Харви в Юго-Западном регионе Австралии. Об этом, как передает Australian Associated Press, сообщили 30 августа в пресс-службе метеорологического бюро Австралии.

Цитата из к/ф «Смерч». Реж. Ян де Бонт. 1996. США. Разрушающая сила природы

При прохождении торнадо на острове Роттнест были зафиксированы порывы ветра более 90 км в час.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Метеорологи предупредили, что в предстоящие выходные в Харви ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, которое может сопровождаться разрушительными скоростями ветра.