Абакан, 30 августа, 2019, 08:48 — ИА Регнум. В Абакане в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова 3 сентября пройдёт тематический музейный урок «Памяти погибших в Беслане». Мероприятие приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщили ИА REGNUM в министерстве культуры Хакасии.

Дарья Антонова ИА REGNUM В память жертв в Беслане

Урок для школьников проведут ветераны боевых действий — представители республиканского отделения организации «Боевое братство».

Сотрудники музея организуют мастер-класс по изготовлению фигурки ангела как символа памяти погибших в Беслане.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается 3 сентября. Эта дата связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия), где 1 сентября 2004 года боевики захватили школу. Погибли более 330 человек, в том числе более 150 детей.

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