Кампала, 30 августа, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Новый случай заболевания вирусом Эбола выявлен у девятилетней конголезской девочки, которая прибыла из Демократической Республики (ДР) Конго в район Касесе на юго-западе Уганды, сообщает министерство здравоохранения страны.

(сс) UNMEER Борьба с вирусом Эбола

Известно, что девочка прошла медицинский осмотр на границе между Угандой и ДР Конго, поскольку у нее проявились симптомы, похожие на лихорадку Эбола. Врачи подтвердили, что ребенок болен.

В министерстве здравоохранения отметили, что девочка не вступала в контакт ни с кем на территории Уганды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что вирус Эбола стал причиной смерти уже более 2000 человек в ДР Конго за последний год.