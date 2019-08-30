Москва, 30 августа, 2019, 08:43 — ИА Регнум. В августе по сравнению с предыдущим месяцем инфляционные ожидания населения России на следующие 12 месяцев снизились на 0,3 процентного пункта и составили 9,1%. Как отмечается в в информационно-аналитическом комментарии Центробанка, это минимальные значения с июня 2018 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

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При этом за последний месяц лета медианная оценка наблюдаемой населением за прошедший год инфляции практически не изменилась, оставшись вблизи уровней последних месяцев 10% против 9,9% в июле. Её уровень находится в узком интервале (9,9−10,6%) с июня прошлого года.

«Таким образом, ожидаемая инфляция всё ещё выше, чем в первой половине 2018 года», — отмечается в информации.

Отмечается, что согласно опросу, проведённому ООО «инФОМ» по заказу Банка России, в августе снизилась доля респондентов, ожидающих ускорения инфляции в ближайшие 12 месяцев. Также несколько снизились доли тех, кто ожидает инфляцию в 2019 году (на три процентных пункта — до 54%) и в трехлётней перспективе выше 4% (на четыре процентных пункта — до 50%).

Напомним, по прогнозу Банка России, годовая инфляция вернётся к 4% в начале 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Минэкономразвития РФ, в августе 2019 года годовая инфляция в России будет колебаться в диапазоне 4,4−4,5%. Также отмечается, что в текущем месяце с высокой вероятностью будет происходить дефляция — от — 0,2% до 0%. Она возможна при снижении цен на плодоовощную продукцию. Добавим, что в июле 2019 года годовая инфляция замедлилась — до 4,58% после 4,66% в июне и вернулась к уровню апреля-мая.