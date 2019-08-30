Москва, 30 августа, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Последний день 2019 года будет рабочим, а 1−8 января 2020 года — выходные, говорится в сообщении Роструда.

Цитата из к/ф «Он был тихоней». реж. Фрэнк А. Каппелло. 2007. США На работе

«В этом году 31 декабря выпадает на вторник, это будет рабочий день», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роструде сообщили, что жителей России в начале ноября ждут три выходных дня подряд благодаря Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

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