Москва, 30 августа, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Объем поставок газа в дальнее зарубежье «Газпром» может сократить в 2019 году примерно до 192 млрд куб. м, что соответствует уровню 2017 года. Об этом сообщил заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин в ходе телеконференции с инвесторами.

Иван Шилов ИА REGNUM «Газпром»

По сравнению с 2018 годом снижение составит 4−4,5%. Средняя цена экспорта вырастет относительно 2017 года на 8%, а относительно 2018 года — снизится на 13%.Текущий год корректнее сравнивать именно с 2017-м, так как минувший был годом «достаточно успешным», с высокой базой, пояснил он.

Средняя цена экспорта в 2019 году составит $215 за тыс. куб м. Базовый экспортный сценарий для текущего года — 194−198 млрд куб. м, добавил Мальгин.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) превысила 878,6 млрд рублей, что на 32,4% больше, чем в том же периоде 2018 года.

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