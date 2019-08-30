Омск, 30 августа, 2019, 08:11 — ИА Регнум. В Омской области уборочная кампания в связи с благоприятной погодой проходит с опережением по сравнению с 2018 годом. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в правительстве региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Урожай зерновых

Приводятся данные о том, что к 28 августа омские аграрии обмолотили зерновые и зернобобовые культуры на площади 336,8 тыс. га, что составляет 17,4% от плана. В прошлом году на эту дату обмолотили 28,6 тыс. га, или 1,5% от плана. Намолочено 579,7 тыс. тонн зерна при урожайности 17,2 ц/га (в 2018 году — 47,1 тыс. тонн, урожайность — 16,5 ц/га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе первое место по урожайности зерновых сохраняет Томская область с показателем 27,6 центнера с гектара.

Читайте также: Томская область заявила о лидерстве в Сибири по урожайности зерновых