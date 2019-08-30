Киев, 30 августа, 2019, 08:06 — ИА Регнум. В Верховной раде попытка депутата Антона Киссе произнести речь в ходе заседания парламента насмешила народных избранников. Хохот коллег вызвала не сама тема выступления, которая касалась проблем виноделов Одесской области, а то, как парламентарий пытался говорить на украинском языке. Видеозапись опубликовал в Facebook «24 канал».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

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https://www.facebook.com/news24ukraine/videos/431989307433193/

Киссе обратился к новому министру экономического развития и торговли Украины Тимофею Милованову, мешая украинские слова с русскими, в итоге после смеха со стороны своих коллег он перешел на русский язык.

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Напомним, языковой скандал в Верховной раде разразился 14 августа. Перепалка между главой партии «Слуга народа», главой подготовительной депутатской группы Дмитрием Разумковым и действующим внефракционным депутатом, членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадимом Рабиновичем возникла на заседании подготовительной группы новоизбранных народных депутатов из-за того, что Рабинович говорил на русском языке, а на просьбу Разумкова говорить по-украински попросил предоставить переводчика.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля 2019 года Верховная рада приняла исторический для Украины закон о защите украинского языка. В документе указано, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Он должен быть использован во всех сферах жизни. 16 июля этот закон вступил в силу.