Ханчжоу, Китай, 30 августа, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Полиция провинции Чжэцзян на востоке Китая арестовала 36 подозреваемых в организации онлайн-казино, в которое было вовлечено почти 542 млн юаней ($75,8 млн), сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

(сс) stokpic Казино

В декабре 2018 года полиция города Цзясин получила сообщение, что некий местная жительница по фамилии Чжоу занимается продвижением онлайн-казино в социальных сетях и через приложение обмена быстрыми сообщениями WeChat.

Полиция поймала Чжоу в январе текущего года и выяснила, что она являлась агентом онлайн-платформы, которая была создана главарем преступной группировки по фамилии У.

Платформа насчитывала около 810 тыс. участников и имела 150 тыс. наемных агентов, которыми она успела обзавестись с момента основания в сентябре 2018 года.

15 мая полиция провела ряд рейдов в городе центрального подчинения Чунцине и городах Шэньчжэне и Чэнду, в провинциях Гуандун и Сычуань соответственно. Расследование продолжается.