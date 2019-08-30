Уфа, 30 августа, 2019, 07:59 — ИА Регнум. 45 обращений от жителей разных районов Уфы поступило в управление гражданской защиты города. Люди жаловались на присутствие в их квартирах запаха газа. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба управления.

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Спасатели незамедлительно передавали информацию в аварийно-диспетчерскую службу филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа», специалисты которой оперативно выезжали по всем адресам.

«По предварительной информации, на ГРС «Затон» ООО «Газпром трансгаз Уфа» произошло несанкционированное превышение степени одоризации природного газа», — сообщили в пресс-службе управления.

По сообщению спасателей, запах газа в квартирах появился из-за неполного сгорания одоранта при пользовании бытовыми приборами.

«Угрозы для жизни и здоровья людей нет», — сообщили в управлении гражданской защиты.

Жителям рекомендуют хорошо проветривать помещения и не включать газовые приборы до их обследования сотрудниками газовой службы.