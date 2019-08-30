Москва, 30 августа, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 29 августа открылись снижением. Рубль укреплялся к своим конкурентам до открытия американской сессии и ускорился после заявлений официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

ИА REGNUM Валюта

Он заявил, что Китай хочет возобновить переговоры и не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин Штатами на прошлой неделе. Китай ожидает от США движения навстречу и отмены новых пошлин, которые должны быть введены с 1 сентября.

Снижение напряженности в американо-китайском торговом конфликте позитивно отразились на всех биржах, включая рубль на внутреннем валютном рынке.

По итогам дня рубль укрепился к иностранным валютам. К доллару он укрепился на 0,31%, до 66,59 руб., к евро — на 0,43%, до 73,61 руб., к фунту — на 0,65, до 80,99 руб.

Сегодня, 30 августа, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в минусе на 0,62%. Цена корректируется после вчерашнего роста. С высокой долей вероятности участники рынка проигнорируют падение котировок на открытии Мосбиржи.

Сегодня последний торговый день августа. Со стороны Китая негативных новостей не ожидается, поэтому сильного ослабления рубля не ожидается. Стоит понаблюдать, как откроются европейские биржи.

Если к 13:00 по мск пара доллар/рубль устоит на уровне 66,50, то закрытие стоит ожидать снижением в районе 66,25−66,30 руб. Если цена на нефть возобновит коррекционное движение, то закрытие дня стоит ожидать примерно на уровне 66,85 руб.

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