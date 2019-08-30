Киров, 30 августа, 2019, 06:28 — ИА Регнум. В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства общества «Слободской молочный комбинат». Об этом сообщает региональная прокуратура.

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Отмечается, что дело заведено по материалам прокурорской проверки, которая проводилась в связи с обращениями работников комбината, пожаловавшимся на невыплату зарплаты. В ведомстве отмечают, что данные факты подтвердились и возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре также отмечают, что время проверки выявлен факт «умышленного вывода активов» и перечисления средств отдельным работникам предприятия «под видом выплаты им заработной платы, размер которой значительно превышал размеры, указанные в трудовых договорах». В ведомстве считают, что общая сумма превысила 10 млн рублей. Материалы были переданы полиции, которая возбудила уголовное дело по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).

Дело соединены в одно производство.

Отметим, что определением Арбитражного суда Кировской области от 21 февраля 2019 года в отношении «Слободского молочного комбината» введена процедура наблюдения. Временный управляющий в июле 2019 года по итогам анализа финансового состояния должника пришёл к выводу, что восстановление платежеспособности должника невозможно и целесообразно введение в отношении должника процедуры конкурсного производства.