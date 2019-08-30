Порт-о-Пренс, 30 августа, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Давление оппозиции не заставит Жовенеля Моиза досрочно покинуть пост президента Гаити, заявил он Associated Press.

Voanews.com Жовенель Моиз

По словам Моиза, он намерен сопротивляться политическим атакам оппозиции. Он предложил оппозиционерам подождать до 2022 года и помериться силами на выборах.

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Напомним, оппозиция инициировала импичмент Моиза, но парламент не поддержал её. В стране не первый месяц идут уличные протесты: якобы народ недоволен коррупцией.