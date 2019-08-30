Казань, 30 августа, 2019, 05:32 — ИА Регнум. В Татарии, которая 30 августа отмечает День республики, отличившимся представителям разных профессий вручили государственные награды России и региона. Всего их было удостоено 58 человек. Награды вручил глава республики Рустам Минниханов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Prersident.tatarstan.ru После награждения

Во время церемонии награждения, прошедшей в преддверии праздника, глава региона также поздравил собравшихся. Минниханов отметил, что республика «динамично развивается», а культурная жизнь становится всё более насыщенной и интересной.

Напомним, 30 августа ежегодно в регионе отмечается республиканский праздник, в честь которого жители получили дополнительный выходной. В этом году необычное поздравление с Днём республики подготовила община из Канады, которая получила согласие на окрашивание Ниагарского водопада в цвета флага Татарии на 15 минут. Транслировать явление будут онлайн. В этот день в регионе также планируется масштабная культурная программа.

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