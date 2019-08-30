Магаданская область, 30 августа, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Два водителя большегрузов на Колыме на 7-м километре автодороги «Палатка-Кулу-Нексикан» не поделили дорогу. В результате разборок один из них был убит, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении.

Выстрел

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Водители большегрузных автомобилей отказались уступить друг другу дорогу. Начались разборки. Один из дальнобойщиков достал ружьё и выстрелил в другого. От прицельного выстрела водитель скончался на месте.

Стрелявший водитель задержан. Проводится проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Югре водитель автомобиля, сбивший пенсионерку, угрожал журналистам. Он запрещал оператору снимать место ДТП, а затем явился со скандалом в телекомпанию.