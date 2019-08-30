Джакарта, 30 августа, 2019, 05:09 — ИА Регнум. Власти Индонезии заявили о невозможности проведения референдума о независимости Папуа и Западного Папуа, сообщает газета Jakarta Post.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

«Выдвигаемые требования о референдуме не уместны», — заявил министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Индонезии Виранто.

По его словам, статус Индонезии как единого государства был закреплен в 1962 году. В связи с этим территории провинций Папуа и Западное Папуа являются частью республики. Министр также отверг возможность любых переговоров о статусе этих территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Виранто опроверг сведения о том, что шесть человек были убиты силовиками во время проведения демонстрации в Папуа. Он заявил, что во время демонстраций погибли один мирный житель и один военнослужащий.