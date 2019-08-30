Гонолулу, США, 30 августа, 2019, 04:48 — ИА Регнум. Десять широкомордых дельфинов было обнаружено на пляже острова Мауи на Гавайях, сообщает агентство Associated Press.

Дельфины

Сотрудники местной службы охраны животных приняли решение усыпить четверых из десяти обнаруженных дельфинов, так как их спасти было уже невозможно. Ветеринары не исключают, что двое из оставшихся млекопитающих также будут усыплены. С остальными проводятся реабилитационные мероприятия, их планируют вскоре отпустить на волю.

Причина, по которой дельфины оказались на суше, пока не известна. В настоящее время сотрудники природоохранных служб решают, проводить ли вскрытие животных, которое поможет узнать причины произошедшего.