Вашингтон, 30 августа, 2019, 04:43 — ИА Регнум. Преследований Николаса Мадуро со стороны США в случае его ухода с поста президента Боливарианской Республики не будет, заявил спецпредставитель Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс, пишет The Wall Street Journal.

Kremlin.ru Николас Мадуро

«Мы не пытаемся преследовать его, наказать его или как-либо отомстить. Мы стремимся к политическим изменениям», — сказал Абрамс.

По словам американского представителя, в отстранении Мадуро со стороны Вашингтона «нет ничего личного». Американец отметил, что венесуэльский президент «не готов» к компромиссам и, похоже, не собирается «уходить» сам.

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Стоит отметить, что в адрес Мадуро со стороны Вашингтона, его сателлитов и послушной ему оппозиции не раз звучали обвинения в тирании по отношении к венесуэльскому народу. Иначе как словом «режим» правление Мадуро не обозначается.

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